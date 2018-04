Şanlıurfa’nın Osmanlı dönemindeki yapısı anlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Osmanlı Urfa’sı Söyleşisinde akademisyenler Şanlıurfa tarihinin bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkardı.

Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında önceki gün GAPTEM’de Osmanlı Urfa’sı Söyleşisi adlı program düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan tarihçi yazar Talha Uğurluel ile Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa tarihinin bilinmeyen yönlerini tarih meraklılarına aktardı.

Ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz

Programda katılımcıları selamlayarak, bu kutsal topraklar uğruna şehit düşen ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını bir kez daha dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa 12 bin yıllık geçmişe sahip ve günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış durumda. Osmanlı döneminde de önemli bir yere sahip Şanlıurfa’nın geleceğe doğru bir şekilde taşınması noktasında bilimsel çalışmalar yaptık. Prof. Dr. Abdullah Ekinci hocamız tüm birikimi ve ekibi ile güzel eserler ortaya çıkardı. Şanlıurfa’yı sınırlar ötesine ancak eserler ile tanıtabilirsiniz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz, Kent Konseyimiz ile birlikte Şanlıurfa’yı her alanda çalışıyor ve dünya ya tanıtıyor” dedi

Urfa tarihinde her gün yeni bir bulguya daha rastlıyoruz

Ardından kürsüye gelerek tarih alanındaki duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, “Urfa, öylesine bir tarih birikimine sahip ki; yıllardır araştırma yapmamıza rağmen her geçen gün yeni bir bilgi ile daha karşılaşıyoruz. İşte böylesine bir şehirde yaşamak bizleri heyecanlandırdığı kadar mutlu da ediyor. Tüm bu bakış açısıyla baktığımız zaman böylesine buluşmalar bilimsel olarak çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Ekinci’nin ardından sunumunu gerçekleştiren Araştırmacı Talha Uğurluel de, Şanlıurfa’nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.