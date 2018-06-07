Şanlıurfa'nın patlıcanlı kebabı tescillendi

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da, yöresel lezzetlerden "patlıcanlı kebap" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen Şanlıurfa'nın tarihsel birikimi ve coğrafi konumunun sağladığı lezzet zenginliğini tescil ettirmek için çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor.

Mutfağıyla öne çıkan tarihi kentte, hünerli ellerde şekillenen lezzetler, yeni nesillere geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılıyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından "Şanlıurfa patlıcanlı kebabı" için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente özgü lezzetlerin tescil edilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda patlıcanlı kebabın tescil edildiğini aktaran Peltek, "Daha önce 17 ürünümüz tescillenmişti. Son olarak da patlıcanlı kebap tescillendi. Patlıcanlı kebap, Şanlıurfalıların en çok tükettiği lezzetlerden biri olarak dikkati çekiyor. Tescil aşamasında olan ürünlerimiz var, tescil başvurusunda bulunacağımız ürünlerimiz var. Kente özgü diğer yöresel ürünlerimizin tescili için de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.