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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıda milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıda milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
saldırı Suruç Şanlıurfa tutuklama

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