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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ak Partililere saldırı Suruç'ta silahlı kavga

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