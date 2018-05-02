HABER

Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:41 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 881'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 15, 16, 17, 23, 31, artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!
CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şans Topu çekildi (1)

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.