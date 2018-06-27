Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 889. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 19, 21, 22, 23, 24 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)

