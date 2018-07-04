Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 890'ıncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 15, 16, 30, 31 ve artı 9 olarak belirlendi.

(Sürecek)

