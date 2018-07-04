Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 890'ıncı hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 15, 16, 30, 31 ve artı 9 olarak belirlendi.
(Sürecek)
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum