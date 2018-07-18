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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 892'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 14, 16, 28, 31 ve artı 10 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Şans Topu çekildi (1)

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