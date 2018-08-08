Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 895'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 22, 29, 32, 33 ve artı 12 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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