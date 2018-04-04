Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
Bu haftaki çekilişte 2 milyon 32 bin 132 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 156 bin 481 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 645 bin 121 lira 43 kuruş aktarılacak.
(Bitti)
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