Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyun planı gereği 4'üncü kez 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 316 kişi 319 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 170 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 508 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 123 bin 273 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 803 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 278 bin 263 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 5 milyon 971 bin 327 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 339 bin 257 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 746 bin 964 lira 35 kuruş aktarılacak.

(Bitti)