Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 880'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 284 bin 485 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi bin 815 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 296 kişi 288 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 934 kişi 28 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 673 kişi 18 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 501 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 147 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 844 bin 849 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 133 bin 919 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 632 bin 188 lira 77 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ve Beydağ ilçeleri ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

