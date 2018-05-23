Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 401 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 4 bin 206 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 350 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 331 kişi 30 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 796 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 591 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 250 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 13 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 637 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 560 bin 891 lira 97 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Şişli ve Ankara'nın Keçiören ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

