HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 401 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 401 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 4 bin 206 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 350 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 331 kişi 30 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 796 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 591 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 250 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 13 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 637 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 560 bin 891 lira 97 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Şişli ve Ankara'nın Keçiören ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Tokat polisinden sürücülere iftar yemeğiTokat polisinden sürücülere iftar yemeği
Kazakistan'da Sümer Ezgü'den konserKazakistan'da Sümer Ezgü'den konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango idaresi şans topu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.