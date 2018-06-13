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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 392 bin 315 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 887'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 392 bin 315 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 30 kişi 2 bin 615 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 249 kişi 315 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 29 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 230 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 97 bin 351 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 186 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 615 bin 433 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 41 bin 989 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 581 bin 207 lira 34 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Kestel ve Mudanya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

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