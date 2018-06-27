Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 250 bin 830 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 508 bin 301 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 617 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 400 lira 37 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Şişli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

