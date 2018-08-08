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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 338 bin 437'şer lira ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 338 bin 437 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 17 kişi 3 bin 981 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 366 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 205 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 537 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 623 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 103 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 298 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 256 bin 249 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 899 bin 35 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 388 lira 71 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden her iki kuponun, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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