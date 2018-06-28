Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları

27 Haziran Şans Topu sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasından canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran sayıları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin eden ve 5+1'i tutturan 3 kişiye 250 bin lira ikramiye çıktı. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde. İşte 889. haftanın Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile dağıtılan ikramiye tutarları...
Şans Topu çekilişinin haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 19, 21, 22, 23, 24 ve artı 8 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 250 bin 830 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Şişli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 508 bin 301 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 617 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 400 lira 37 kuruş aktarıldı.
ŞANS TOPU NASIL ÇEKİLİYOR?
Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.
Bilmeyenler, ya da bu oyunu yeni oynamaya başlayanlar için şans topunun nasıl oynandığının mantığından söz ettikten sonra sıra çekilişine geldi. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15 ile 21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.
Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi
Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum