Şans Topu çekildi! 3 kişiye 250'şer bin lira! İşte 27 Haziran Şans Topu sonuçları

27 Haziran Şans Topu sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasından canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran sayıları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin eden ve 5+1'i tutturan 3 kişiye 250 bin lira ikramiye çıktı. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde. İşte 889. haftanın Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile dağıtılan ikramiye tutarları...

27 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 19, 21, 22, 23, 24 ve artı 8 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 250 bin 830 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Şişli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.