Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

1 Ağustos Şans Topu sonuçları, canlı yayında yapılacak 894. hafta çekilişi ile belli olacak. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 2 talihli çıkmış ve devirli olan ikramiyeyi paylaşmışlardı. Talihliler, kişi başına 746 bin lira ikramiye kazanmışlardır. Ayrıca bu akşam yeni çekiliş düzeni ile Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Şansınızı bu akşamki oyunda denediyseniz haberimizden Şans Topu çekilişini canlı izleyebilir ve haftanın sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK
1 Ağustos Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. 894. haftanın kazandıran numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Şans Topu 1 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2
Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 894. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
894. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Şans Topu oyununun 893'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 15, 18, 20 ve artı 9 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 746 bin 226 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi ile Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 893'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 345 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 214 kişi 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 287 kişi 31 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 20 kişi 18 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 112 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 63 bin 775 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 901 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 287 bin 961 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 22 bin 279 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 570 bin 3 lira aktarıldı.
29 - 1216 kez
15 - 1192 kez
22 - 1168 kez
23 - 1144 kez
9 - 1144 kez
6 - 1128 kez
5 - 1128 kez
20 - 1104 kez
17 - 1104 kez
2 - 1104 kez
24 - 1088 kez
14 - 1072 kez
12 - 1064 kez
26 - 1064 kez
19 - 1056 kez
10 - 1056 kez
11 - 1056 kez
25 - 1048 kez
28 - 1048 kez
4 - 1048 kez
13 - 1040 kez
8 - 1008 kez
7 - 1008 kez
1 - 1000 kez
32 - 984 kez
18 - 984 kez
27 - 968 kez
16 - 968 kez
3 - 968 kez
30 - 952 kez
33 - 928 kez
34 - 920 kez
31 - 920 kez
21 - 920 kez
Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi
Soruşturmada yeni aşama: Adnan Oktar'ın kedicikleri itirafçı oluyor
İsrail ordusu Dürzi istifalarıyla sarsılıyor
ABD'den Papaz Branson açıklaması: Hemen eve gönderilmesini istiyoruz
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
Mars Dünya'ya en yakın konuma geldi
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum