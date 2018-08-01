Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 894. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1 Ağustos Şans Topu sonuçları, canlı yayında yapılacak 894. hafta çekilişi ile belli olacak. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 2 talihli çıkmış ve devirli olan ikramiyeyi paylaşmışlardı. Talihliler, kişi başına 746 bin lira ikramiye kazanmışlardır. Ayrıca bu akşam yeni çekiliş düzeni ile Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Şansınızı bu akşamki oyunda denediyseniz haberimizden Şans Topu çekilişini canlı izleyebilir ve haftanın sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

894. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 893'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 15, 18, 20 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 746 bin 226 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi ile Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 893'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 345 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 214 kişi 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 287 kişi 31 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 20 kişi 18 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 112 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 63 bin 775 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 901 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 287 bin 961 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 22 bin 279 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 570 bin 3 lira aktarıldı.