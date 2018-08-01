HABER

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

Ağustos ayının ilk Şans Topu sonuçları için çekiliş bu gece gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta 2 kişi 5+1 bilerek devirli olan ikramiyeyi paylaşmış ve kişi başına 746 bin lira kazanmışlardır. 894. hafta çekilişinde büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı merak ediliyor. Şansınızı Şans Topu oynarak denediyseniz Şans Topu çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve sonuçları anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

1 Ağustos Şans Topu sonuçları, canlı yayında yapılacak 894. hafta çekilişi ile belli olacak. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 2 talihli çıkmış ve devirli olan ikramiyeyi paylaşmışlardı. Talihliler, kişi başına 746 bin lira ikramiye kazanmışlardır. Ayrıca bu akşam yeni çekiliş düzeni ile Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Şansınızı bu akşamki oyunda denediyseniz haberimizden Şans Topu çekilişini canlı izleyebilir ve haftanın sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

1 Ağustos Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. 894. haftanın kazandıran numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 1 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

1 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 894. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

894. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 893'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 15, 18, 20 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 746 bin 226 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi ile Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 893'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 345 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 214 kişi 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 287 kişi 31 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 20 kişi 18 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 112 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 63 bin 775 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 901 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 287 bin 961 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 22 bin 279 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 570 bin 3 lira aktarıldı.

sans-topu

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

29 - 1216 kez
15 - 1192 kez
22 - 1168 kez
23 - 1144 kez
9 - 1144 kez
6 - 1128 kez
5 - 1128 kez
20 - 1104 kez
17 - 1104 kez
2 - 1104 kez
24 - 1088 kez
14 - 1072 kez
12 - 1064 kez
26 - 1064 kez
19 - 1056 kez
10 - 1056 kez
11 - 1056 kez
25 - 1048 kez
28 - 1048 kez
4 - 1048 kez
13 - 1040 kez
8 - 1008 kez
7 - 1008 kez
1 - 1000 kez
32 - 984 kez
18 - 984 kez
27 - 968 kez
16 - 968 kez
3 - 968 kez
30 - 952 kez
33 - 928 kez
34 - 920 kez
31 - 920 kez
21 - 920 kez

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Nagehan Alçı: İstifa etmesi şart!Nagehan Alçı: İstifa etmesi şart!
Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları 1 ağustos 2018 milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

İlginizi Çekebilir

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Nagehan Alçı: İstifa etmesi şart!

Nagehan Alçı: İstifa etmesi şart!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Sayısal Loto'da dev ikramiye 11 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

Park sapığı böyle basıldı!

Park sapığı böyle basıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.