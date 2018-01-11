Şans Topu sonuçları 10 Ocak 2018: Şans Topu'nda kazanan aynı ilçe, aynı bayi!

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 07:13 |8 saat önce

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu adlı oyunun 865. hafta çekilişi yapıldı. Noter ve çekiliş komitesinin huzurunda canlı yayında yapılan 10 Ocak 2018 Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişiden ikisi aynı şehirden çıktı. Şans Topu sonuçlarına göre merak edilen ise o iki kişi kim? Yoksa bir kişi iki aynı kuponu mu yatırdı? İşte Şans Topu sonuçları, kazanan şehirler ve kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu 865. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. 10 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlarında ilginç bir raslantı oldu. Ankara'nın Balgat ilçesindeki MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi sonrasında 5+1 bilen 3 kişi çıktı. Büyük ikramiye kazanan kuponların iki tanesi aynı şehirden aynı bayiden yatırıldıkları öğrenildi. Merak edilen konu ise aynı kişinin aynı kupondan iki kez mi yatırdığı. Yoksa farklı kişiler, aynı bayiden mi yatırdı? 10 OCAK 2018 ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu 865. haftanın kazandıran numaraları; **9, 12, 16, 19, 26 + 9 **olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Erzurum Pasinler'den çıkan kuponların Cumhuriyet Caddesi'nde olan Emin Yaşar Demircioğlu adına kayıtlı bayiden yatırıldığı öğrenildi.