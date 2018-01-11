Şans Topu sonuçları 10 Ocak 2018: Şans Topu'nda kazanan aynı ilçe, aynı bayi!

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu 865. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. 10 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlarında ilginç bir raslantı oldu. Ankara'nın Balgat ilçesindeki MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi sonrasında 5+1 bilen 3 kişi çıktı. Büyük ikramiye kazanan kuponların iki tanesi aynı şehirden aynı bayiden yatırıldıkları öğrenildi. Merak edilen konu ise aynı kişinin aynı kupondan iki kez mi yatırdığı. Yoksa farklı kişiler, aynı bayiden mi yatırdı?
Şans Topu 865. haftanın kazandıran numaraları; **9, 12, 16, 19, 26 + 9
**olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Erzurum Pasinler'den çıkan kuponların Cumhuriyet Caddesi'nde olan Emin Yaşar Demircioğlu adına kayıtlı bayiden yatırıldığı öğrenildi.
Şans topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu Şans topu çekilişinde kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.
Şans Topu çekilişinde ilk olarak 1-34 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve beş şanslı sayı seçildi. Daha sonra ise 1-14 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın Şans Topu olan sayısı belirlendi. İşte Şans Topu 864. kazandıran numaraları;
11, 15, 20, 21, 26 artı 2
Yeni yılın bu ilk Şans Topu çekilişinden tam dört talihli çıktı. Kuponlarını Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçesinden yatırdığı açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin paylaştığı sonuçlara göre her bir talihli 126 bin 919 lira 10 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:
Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu Şans Topu çekilişinde, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.
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