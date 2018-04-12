Şans Topu sonuçları 11 Nisan: Bir oyun daha devir sınırında!

11 Nisan Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilebilen çıkmayınca art arda 3. devir gerçekleşmiş oldu. Böylece son Sayısal Loto çekilişinde olduğu gibi Şans Topu'nda da devir sınırına ulaşılmış oldu. Peki bu ne anlama geliyor!

5 BİLENLER KAZANABİLİR

Milli Piyango İdaresinin belirlediği kurallara göre On Numara ve Sayısal Loto'da olduğu gibi Şans Topu'unda en fazla 3 devre izin veriliyor. 3 devir sonrası bir kez daha kimse büyük ikramiye kazandıracak numaraları bilemezse büyük ikramiye bir sonraki ikramiye kategorisinde bölüştürülüyor. Yani 18 Nisan'daki Şans Topu çekilişinde gene kimse 5+1 bilemezse 4 milyna yaklaşması beklenen büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak.

11 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

haftanın numaraları 06, 23, 25, 26, 30 + 04 olarak belirlendi. Bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmayınca 2 milyon 609 bin 988 lira 25 kuruş sonraki çekilişe devretti.

5 bilen 22 kişi 4 bin 186 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 411 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 31 kişi 40 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 746 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 100 bin 277 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 77 bin 126 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 263 bin 784 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.