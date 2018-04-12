HABER

Şans Topu sonuçları 11 Nisan: Bir oyun daha devir sınırında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Sayısal Loto gibi Şans Topu da dün akşam yapılan çekiliş ile devir sınırına ulaştı. 11 Nisan Şans Topu sonuçları MPİ'nin resmi sitesinden yayımlandı ve devir sınırına ulaşıldığı ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta yine 5+1 bilen çıkmazsa yeniden devir olmayacak! İşte 878. haftanın Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Şans Topu sonuçları 11 Nisan: Bir oyun daha devir sınırında!

11 Nisan Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilebilen çıkmayınca art arda 3. devir gerçekleşmiş oldu. Böylece son Sayısal Loto çekilişinde olduğu gibi Şans Topu'nda da devir sınırına ulaşılmış oldu. Peki bu ne anlama geliyor!

5 BİLENLER KAZANABİLİR

Milli Piyango İdaresinin belirlediği kurallara göre On Numara ve Sayısal Loto'da olduğu gibi Şans Topu'unda en fazla 3 devre izin veriliyor. 3 devir sonrası bir kez daha kimse büyük ikramiye kazandıracak numaraları bilemezse büyük ikramiye bir sonraki ikramiye kategorisinde bölüştürülüyor. Yani 18 Nisan'daki Şans Topu çekilişinde gene kimse 5+1 bilemezse 4 milyna yaklaşması beklenen büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılacak.

11 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

  1. haftanın numaraları 06, 23, 25, 26, 30 + 04 olarak belirlendi. Bu numaraların hepsini birden bilebilen çıkmayınca 2 milyon 609 bin 988 lira 25 kuruş sonraki çekilişe devretti.

5 bilen 22 kişi 4 bin 186 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 411 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 31 kişi 40 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 746 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 100 bin 277 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 77 bin 126 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 263 bin 784 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.