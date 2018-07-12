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Şans Topu sonuçları 11 Temmuz: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve geçtiğimiz hafta devir ile 1.5 milyon TL'yi bulan büyük ikramiye İstanbul'dan kupon yatıran bir talihlinin oldu. Hafta ortasının Büyük ikramiyen talihlisinin 1. 5 milyondan fazla kazandığı hafta ortasının şans oyunu Şans Topu çekilişinden 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 numaraları çıktı. İşte 11 Temmuz tarihli 891. hafta Süper Loto sonuçları...

Şans Topu sonuçları 11 Temmuz: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Bu akşam Şans Topu son kez gecenin tek çekilişi oldu. Önümüzdeki hafta ile birlikte Çarşamba akşamları sadece Şans Topu sonuçları için değil Sayısal Loto sonuçları için de çekiliş yapılacak. Yeni uygulama öncesi bu son çekilişte 1.5 milyonu aşan devirli ikramiye tek bir kişiye nasip oldu. İşte 11 Temmuz tarihli 891. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 17, 24, 26, 33, 34 + 11

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.


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