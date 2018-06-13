Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

Şans Topu çekilişi yapıldı ve heyecanla beklenen 888. haftanın sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. 13 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen Bursa'dan iki talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte haftanın Şans Topu çekilişi sonuçları ve tüm detayları...

13 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 888. haftanın kazandıran numaraları; 11, 20, 22, 24, 34 + 01

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 392 bin 315 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Mudanya ve Kestel ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Ayrıca Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 30 kişi 2 bin 615 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 249 kişi 315 bin 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 29 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 230 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 97 bin 351 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 186 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.