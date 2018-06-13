Şans Topu sonuçları 13 Haziran: Şans Topu büyük ikramiyesi Bursa'ya gitti!

Şans Topu çekilişi yapıldı ve heyecanla beklenen 888. haftanın sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. 13 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen Bursa'dan iki talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte haftanın Şans Topu çekilişi sonuçları ve tüm detayları...
Şans Topu 888. haftanın kazandıran numaraları; 11, 20, 22, 24, 34 + 01
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 392 bin 315 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Mudanya ve Kestel ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Ayrıca Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 30 kişi 2 bin 615 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 249 kişi 315 bin 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 29 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 230 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 97 bin 351 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 186 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 378 bin 700 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Sancaktepe ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Ayrıca Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 666 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 733 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 37 lira 8 kuruş aktarıldı.
ŞANS TOPU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Şans Topu oyunu, Sayısal Loto, Süper Loto ve On Numara ile birlikte kendi gününde, Ankara'nın Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında bulunan çekiliş salonunda düzenleniyor.
ŞANS TOPU DEVİR KURALI NEDİR?
Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.
Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.
ŞANS TOPU OYNARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
ŞANS TOPU İKRAMİYESİNİ NEREDEN ALABİLİRSİNİZ?
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