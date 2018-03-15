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Şans Topu sonuçları 14 Mart: Tek kişiye 810 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

14 Mart Şans Topu sonuçları MPi tarafından açıklandı. Noterin onayladığı sonuçlara göre bu hafta büyük ikramiye talihlisi tek kişi oldu ve söz konusu talihli 810 bin TL kazandı. İşte en çok ikramiye kalemine sahip şans oyunu olan Şans Topu'nda haftanın kazananları ve sonuçları...

Şans Topu sonuçları 14 Mart: Tek kişiye 810 bin TL

14 Mart tarihli Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu . Yapılan çekilişte çıkan numaralar noter tarafından onaylandı ve haftanın Şans Topu talihlileri belli oldu. 370 bin Şans Topu talihlisinden sadece 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 24 kişi ise 810 bin TL'lik büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

874. Haftanın numaraları: 2, 7, 10, 16, 21 + 9

Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.

14 Mart Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 701 bin 240 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 76 bin 61 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 275 lira 72 kuruş aktarıldı.

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