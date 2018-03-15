Şans Topu sonuçları 14 Mart: Tek kişiye 810 bin TL

14 Mart tarihli Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu . Yapılan çekilişte çıkan numaralar noter tarafından onaylandı ve haftanın Şans Topu talihlileri belli oldu. 370 bin Şans Topu talihlisinden sadece 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 24 kişi ise 810 bin TL'lik büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...
874. Haftanın numaraları: 2, 7, 10, 16, 21 + 9
Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.
14 Mart Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 701 bin 240 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 76 bin 61 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 275 lira 72 kuruş aktarıldı.
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