Şans Topu sonuçları 14 Şubat: Sevgililer Günü'nde aşkta kazandılar!

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte kimse 5+1 bilemeyince son büyük ikramiyeden bu yana ilk devir gerçekleşti. Böylece 14 Şubat'ta Şans Topu oynayanlar aşkta kazanmış oldular. Son sefer yaşanan 3 devirlik maksimum devir serisinden sonra önümüzdeki hafta ne olacağı merak ediliyor. Bakalım yine devir mi olacak yoksa büyük ikramiye sahibini bulacak mı? İşte 14 Şubat Şans Topu sonuçları ve ikramiye dağılımı?

870. haftanın numaraları: 1,11, 25, 28, 30 + 6 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen olmayınca 871 bin 473 lira 22 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira yetmişer kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 355 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira yirmi beşer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira otuzar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira yetmiş beşer kuruş, 1 artı 1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira yirmişer kuruşu ikramiye alacak.

SÜPER LOTO'DA 2 DEVİR SONRASI ÇEKİLİŞ

Bu akşam şans oyunarı Süper Loto çekilişi ile devam edecek. Geçtiğimiz 2 haftada devreden ikramiye rekortmeni Süper Loto'da bu akşamda büyük bir sürpriz olmazsa devir gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 3.9 milyon TL'ye ulaşan devir miktarı ile bu akşam 6 milyona yakın bir büyük ikramiye için çekiliş yapılabilir.