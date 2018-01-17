Şans Topu sonuçları 17 Ocak: Ay ortasında Şans Topu heyecanı! (MPİ canlı çekiliş)

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 866. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Bu ay takvime 5 adet Şans Topu çekilişi denk geliyor ki üçüncüsüne geldik. 17 Ocak Şans Topu sonuçları için bu akşam 21.15'te çekiliş gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Şans Topu sonuçlarından 3 talihli çıkmıştı. Bakalım bu akşam büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı, çıkarsa ikramiye bölünecek mi?

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

865. haftanın kazandıran numaraları; 9, 12, 16, 19, 26 + 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Erzurum Pasinler'den çıkan kuponların Cumhuriyet Caddesi'nde olan Emin Yaşar Demircioğlu adına kayıtlı bayiden yatırıldığı öğrenildi.

Şans topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu Şans topu çekilişinde kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.