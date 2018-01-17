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Şans Topu sonuçları 17 Ocak: Ay ortasında Şans Topu heyecanı! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 17:47 | Son Güncelleme 2 saat önce

Haftanın ve Ocak ayının ortasına geldi ki bu akşam ayın beş Şans Topu çekilişinden üçüncüsü gerçekleştirilecek. Haftanın Şans Topu sonuçları için yapılacak çekiliş MPİ'nin online canlı yayınında izlenebilecek. Geçtiğimiz hafta 3 kişi büyük ikramiyeye ortak çıkmıştı. Bu 17 Ocak 866. hafta çekilişinde nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. İşte 17 Ocak 2018 Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar ve MPİ online canlı yayın bağlantısı...

Şans Topu sonuçları 17 Ocak: Ay ortasında Şans Topu heyecanı! (MPİ canlı çekiliş)

Bu ay takvime 5 adet Şans Topu çekilişi denk geliyor ki üçüncüsüne geldik. 17 Ocak Şans Topu sonuçları için bu akşam 21.15'te çekiliş gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Şans Topu sonuçlarından 3 talihli çıkmıştı. Bakalım bu akşam büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı, çıkarsa ikramiye bölünecek mi?

17 Ocak 866. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 17 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

17 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 866. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

866. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

865. haftanın kazandıran numaraları; 9, 12, 16, 19, 26 + 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Erzurum Pasinler'den çıkan kuponların Cumhuriyet Caddesi'nde olan Emin Yaşar Demircioğlu adına kayıtlı bayiden yatırıldığı öğrenildi.

Şans topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu Şans topu çekilişinde kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.

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