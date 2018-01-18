Şans Topu sonuçları 17 Ocak: Kimse tutturamadı!

Ocak ayına 5 tane Şans Topu çekilişi denk geliyor ki bunlardan üçüncüsü 17 Ocak akşamı yapıldı. Böylece 866. haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu. Bu çekilişte çıkan numaralardan hepsini birden bilebilen çıkmadı. Böyle olunca da önümüzdeki haftaya 779 bin TL devretti. Önümüzdeki çekilişte 1.5 milyon TL'yi aşan bir ikramiye için çekiliş yapılacağı tahmin ediliyor.

Peki ya büyük ikramiyeyi kaçıranlar. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

866. haftanın numaraları: 9, 10, 16, 29, 34 + 6

17 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE DAĞILIMI

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.