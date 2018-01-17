Şans Topu sonuçları 17 Ocak - MPİ 866. hafta Şans Topu sonucu sorgula

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu 866. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. 17 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre haftanın sayılarını doğru tahmin eden olmadı. Ankara'nın Balgat ilçesindeki MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi sonrasında 5+1 bilen çıkmadı. Şans Topu haftaya yapılacak çekilişe devir eden miktar ise 779 bin lira. Şimdi gözler yarın akşam yapılacak Süper Loto çekilişine çevrildi. Süper Loto'da ikramiyenin 35 milyonu bulması bekleniyor. Altı sayıyı bilerek büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuranlar Süper Loto sonuçlarını merakla beklemeye başladılar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları...
Şans Topu 866. haftanın kazandıran numaraları; **9, 10, 16, 29, 34 + 6
** olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen olmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruş gelecek haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.
Şans Topu 865. haftanın kazandıran numaraları; **9, 12, 16, 19, 26 + 9
**olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Erzurum Pasinler'den çıkan kuponların Cumhuriyet Caddesi'nde olan Emin Yaşar Demircioğlu adına kayıtlı bayiden yatırıldığı öğrenildi.
Şans topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu Şans topu çekilişinde kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.
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