Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

Şans Topu sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihli 892. hafta çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapılacak çekilişi, MPİ resmi sitesinden online yayınlanacak. Şans Topu'nun geçen hafta yapılan çekilişinde bir talihli, 5+1 bilerek devirli olan ikramiyeyi yani bir buçuk milyon lirayı kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olacak mı yoksa devir mi edecek merakla bekleniyor. Şans Topu çekilişini haberimizdeki bağlantıdan online olarak izleyebilir ve Şans Topu sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan 892. hafta Şans Topu çekilişi, saat 21.15'te yapılacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişte iki farklı küre kullanılacak. Bu kürelerden bir tanesi 1-34, diğerine 1-14 sayı kümesi konularak çekiliş yapılacak. Bu çekilişi aşağıdaki linkten online olarak izleyebilir ve heyecanı anlık olarak yaşayabilirsiniz.

18 Temmuz Şans Topu çekilişi canlı izle

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 TEMMUZ

hafta Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Haftanın sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi tarafından aşağıdaki linkte 18 Temmuz Şans Topu sonuçları belli olacak. Sonuçları saat 21.30-21.45 arasında aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

892. hafta Şans Topu sonuçları

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 891'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 olarak belirlendi.