Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

Şans Topu sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihli 892. hafta çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapılacak çekilişi, MPİ resmi sitesinden online yayınlanacak. Şans Topu'nun geçen hafta yapılan çekilişinde bir talihli, 5+1 bilerek devirli olan ikramiyeyi yani bir buçuk milyon lirayı kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olacak mı yoksa devir mi edecek merakla bekleniyor. Şans Topu çekilişini haberimizdeki bağlantıdan online olarak izleyebilir ve Şans Topu sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan 892. hafta Şans Topu çekilişi, saat 21.15'te yapılacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişte iki farklı küre kullanılacak. Bu kürelerden bir tanesi 1-34, diğerine 1-14 sayı kümesi konularak çekiliş yapılacak. Bu çekilişi aşağıdaki linkten online olarak izleyebilir ve heyecanı anlık olarak yaşayabilirsiniz.
18 Temmuz Şans Topu çekilişi canlı izle
892. hafta Şans Topu sonuçları
Şans Topu oyununun 891'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!
Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum