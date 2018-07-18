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Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılacak 892. hafta çekilişi ile belli olacak. 18 Temmuz Şans Topu çekilişinde geçen haftadan devir yok. Son çekilişte 5+1 bilen bir talihli, devirli ikramiyeyi tek başına kazanmış ve bir buçuk milyon liranın sahibi olmuştu. Bu akşam Şans Topu yeni bir talihli ya da talihliler çıkartacak mı yoksa devir mi olacak? Şans Topu çekilişini haberimizden canlı olarak takip edebilir, Şans Topu sonuçlarını sorgulayabilir ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

Şans Topu sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihli 892. hafta çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapılacak çekilişi, MPİ resmi sitesinden online yayınlanacak. Şans Topu'nun geçen hafta yapılan çekilişinde bir talihli, 5+1 bilerek devirli olan ikramiyeyi yani bir buçuk milyon lirayı kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olacak mı yoksa devir mi edecek merakla bekleniyor. Şans Topu çekilişini haberimizdeki bağlantıdan online olarak izleyebilir ve Şans Topu sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan 892. hafta Şans Topu çekilişi, saat 21.15'te yapılacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişte iki farklı küre kullanılacak. Bu kürelerden bir tanesi 1-34, diğerine 1-14 sayı kümesi konularak çekiliş yapılacak. Bu çekilişi aşağıdaki linkten online olarak izleyebilir ve heyecanı anlık olarak yaşayabilirsiniz.

18 Temmuz Şans Topu çekilişi canlı izle

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 TEMMUZ

  1. hafta Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Haftanın sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi tarafından aşağıdaki linkte 18 Temmuz Şans Topu sonuçları belli olacak. Sonuçları saat 21.30-21.45 arasında aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

892. hafta Şans Topu sonuçları

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 891'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

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şans topu Şans Topu sonuçları milli piyango 18 temmuz 2018

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