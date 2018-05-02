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Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:37 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Mayıs ayının ilk şans oyunu çekilişi, 881. hafta Şans Topu çekilişi ile yapıldı. Geçen hafta 5+1 bilen 3 kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2 Mayıs Şans Topu çekilişi, canlı yayınla Ankara - Balgat'ta yapıldı. İki farklı küreden çekilen sayılar ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Peki 5+1 bilen oldu mu? İşte Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin detayları...

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu 881. kez düzenlendi. Şans Topu'nun geçen hafta yapılan çekilişinde büyük ikramiyeyi 5+1 bilen 3 kişi paylaşmıştı. Devreden ikramiyenin olmadığı 2 Mayıs Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapıldı. Noterin huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde iki farklı küreye 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren küreler atıldı. Böylece haftanın şans getiren sayıları belirlendi. Şimdi merakla o sayılar bekleniyor. Bu hafta 5+1 bilen oldu mu mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ile dağıtılan ikramiye miktarları...

2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 880'inci hafta kazandıran numaralar 5, 14, 18, 26, 30, artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 880'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 284 bin 485 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ve Beydağ ilçeleri ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi bin 815 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 296 kişi 288 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 934 kişi 28 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 673 kişi 18 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 501 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 147 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 844 bin 849 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 133 bin 919 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 632 bin 188 lira 77 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR?

14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

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