Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu 881. kez düzenlendi. Şans Topu'nun geçen hafta yapılan çekilişinde büyük ikramiyeyi 5+1 bilen 3 kişi paylaşmıştı. Devreden ikramiyenin olmadığı 2 Mayıs Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapıldı. Noterin huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde iki farklı küreye 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren küreler atıldı. Böylece haftanın şans getiren sayıları belirlendi. Şimdi merakla o sayılar bekleniyor. Bu hafta 5+1 bilen oldu mu mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ile dağıtılan ikramiye miktarları...

2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 880'inci hafta kazandıran numaralar 5, 14, 18, 26, 30, artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 880'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 284 bin 485 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ve Beydağ ilçeleri ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.