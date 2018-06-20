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Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Haziran ayının üçüncü Şans Topu sonuçları için çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta 1 talihliye büyük ikramiye kazandıran Şans Topu'nda bu hafta nasıl bir sonuç çıkacak merak ediliyor. 5+1 bilen olacak mı yoksa devir mi gerçekleşecek. İşte 6 Haziran tarihli Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Haziran ayının başlangıcında bu akşam ayın üçüncü Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 2 talihli çıkmıştı ki bu akşam talih kuşunun büyük ikramiye için birinin omzuna konup konmayacağı merak ediliyor. İşte 20 Haziran Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE

20 Haziran 888. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 20 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

20 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 886. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

888. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 887. haftanın kazandıran numaraları; 11, 20, 22, 24, 34 + 01 oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 392 bin 315 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Mudanya ve Kestel ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Ayrıca Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 30 kişi 2 bin 615 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 249 kişi 315 bin 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 29 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 230 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 97 bin 351 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 186 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

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