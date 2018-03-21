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Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:55 | Son Güncelleme

Mart ayının sonuna yaklaşırken bu akşam 875. hafta Şans Topu çekilişi yapılacak. Bundan sonra Mart ayında bir tane Şans Topu çekilişi kalıyor. Noter huzurunda yapılacak çekilişte haftanın numaraları belli olacak ve büyük ikramiye kazanan olup olmadığı 21 Mart Şans Topu sonuçları ile ortaya çıkacak. İşte 21 Mart 2018, 874. hafta Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

Ekinoks yani gece ile gündüzün eşit olduğu bugün 875. Hafta Şans Topu sonuçları belli olacak. Çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı yoksa devir mi olacak? Bunun belli olması için Ankara'nın Balgat'taki merkezinde noter huzurunda bir çekiliş yapılacak. İşte 21 mart Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE

21 Mart 875. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 21 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

21 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 875. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

871. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 16, 21 artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 874'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.

14 Mart Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 701 bin 240 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 76 bin 61 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 275 lira 72 kuruş aktarıldı.

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