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Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Ekinoksa yani gece ile gündüzün eşit olduğu güne denk gelen 875. hafta Şans Topu çekilişinden 1 büyük ikramiye talihlisi çıktı. MPİ'nin açıkladığı Şans Topu sonuçları, Antalya'nın Kaş ilçesinden bir talihliyi sevindirdi. Haftanın Şans Topu talihlisi 831 bin TL kazandı. İşte 21 Mart tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

Haftanın Şans Topu sonuçları için yapılan çekiliş ilkbahar ekinoksuna denk geldi. Yani 857. hafta Şans Topu sonuçları gece ile gündüzün eşit olduğu günde belli oldu. 21 Mart tarihli Şans Topu çekilişinden 1 büyük ikramiye talihlisi de çıktı. Kuponunu Antalya'nın Kaş ilçesinden yatırdığı açıklanan talihli 831 bin TL'nin sahibi oldu. Bu talihli ilkbahar ekinoksunda kendisine uğrayan talih kuşunu hiç unutmayacak. İşte 21 Mart tarihli Şans Topu sonuçları...

857. haftanın numaraları: Şans Topu 5 artı 1 bilen 1 kişi, 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

21 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 875'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Talihlinin, kuponunu Antalya'nın Kaş ilçesinden yatırdığı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 287 kişi 289 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 445 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 770 bin 914 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 104 bin 173 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 615 bin 758 lira 88 kuruş aktarıldı.

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