Şans Topu sonuçları 21 Mart - Milli Piyango Şans Topu sonuçları: Bütün ikramiye tek kişiye!

Şans Topu çekilişi yapıldı ve haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan 875. hafta Şans Topu çekilişi, iki farklı kürede bulunan sayıların çekilmesi ile ile şanslı sayılar açıklandı. Haftanın talihlisi ise bu sayılardan 5+1 bilerek 831 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları detayları...

21 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 875'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 20, 23, 27, 29 artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 875'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin, kuponunu Antalya'nın Kaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 287 kişi 289 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 445 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 770 bin 914 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 104 bin 173 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 615 bin 758 lira 88 kuruş aktarıldı.