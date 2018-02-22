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Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye bir kişiye kaldı! (871. hafta Şans Topu sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 07:58 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun 871. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. Haftanın ortasına denk gelen Şans Topu çekilişinde bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Geçen haftadan devirle gelen 1.7 milyon lira İstanbul - Kadıköy'den katılan talihlinin oldu. 21 Şubat Çarşamba akşamı canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları, çekilişin sayısal detayları ve haftanın şanslı sayıları haberimizde.

Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye bir kişiye kaldı! (871. hafta Şans Topu sonucu)

Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyordu. Geçen hafta devreden Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1.7 milyon lira oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında düzenlenen Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen bir kişi çıktığı tespit edildi. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bayiden yatırdığı öğrenilen kuponu ile haftanın talihlisi büyük ikramiyenin tek başına sahibi oldu. 21 Şubat 2018 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçları, ikramiyelerin miktarı, çekilişin detayları ve haftanın sayıları haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 ŞUBAT

Şans Topu oyununun 871'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 15, 27, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

870. haftanın numaraları: 1,11, 25, 28, 30 + 6 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen olmayınca 871 bin 473 lira 22 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira yetmişer kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 355 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira yirmi beşer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira otuzar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira yetmiş beşer kuruş, 1 artı 1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira yirmişer kuruşu ikramiye alacak.

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