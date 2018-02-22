Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye bir kişiye kaldı! (871. hafta Şans Topu sonucu)

Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyordu. Geçen hafta devreden Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1.7 milyon lira oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında düzenlenen Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen bir kişi çıktığı tespit edildi. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bayiden yatırdığı öğrenilen kuponu ile haftanın talihlisi büyük ikramiyenin tek başına sahibi oldu. 21 Şubat 2018 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçları, ikramiyelerin miktarı, çekilişin detayları ve haftanın sayıları haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 ŞUBAT

Şans Topu oyununun 871'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 15, 27, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.