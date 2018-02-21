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Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 12:04 | Son Güncelleme

Şubat ayının sonuna yaklaşırken bu akşam 871. hafta Şans Topu çekilişi devirli ikramiye için yapılacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftanın Şans Topu sonuçları ile devir meydana gelmiş, 821 bin TL bu çekilişe akrılmıştır. Noter huzurunda yapılacak çekilişte haftanın numaraları belli olacak ve devirli ikramiyeyi kazanan olup olmadığı 21 Şubat Şans Topu sonuçları ile ortaya çıkacak. İşte 21 Şubat 2018, 871. hafta Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

Sevgililer günü çekilen son Şans Topu çekilişinden sonra bu akşam haftanın Şans Topu sonuçları devirli ikramiye için belirlenecek. Bunun için Ankara'nın Balgat'taki merkezinde noter huzurunda bir çekiliş yapılacak. Bakalım 821 bin liralık devir sonrası 1,5 milyon TL'yi aşaması beklenen büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

21 Şubat 871. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 21 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

21 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 871. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

871. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 870. haftanın kazandıran numaraları; 1,11, 25, 28, 30 + 6 olarak belirlendi. Çekilişte 5 artı 1 bilen olmayınca 871 bin 473 lira 22 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira yetmişer kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 355 lira seksen beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira yirmi beşer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira otuzar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira yetmiş beşer kuruş, 1 artı 1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira yirmişer kuruşu ikramiye alacak.

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