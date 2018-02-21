Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

Sevgililer günü çekilen son Şans Topu çekilişinden sonra bu akşam haftanın Şans Topu sonuçları devirli ikramiye için belirlenecek. Bunun için Ankara'nın Balgat'taki merkezinde noter huzurunda bir çekiliş yapılacak. Bakalım 821 bin liralık devir sonrası 1,5 milyon TL'yi aşaması beklenen büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

21 Şubat 871. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 21 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

21 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 871. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.