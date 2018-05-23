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Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

23 Mayıs Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun bu akşam 884. hafta çekilişi yapıdı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Haberimizden Şans Topu sayılarına bakarak kuponunuzu sorgulayabilir, Şans Topu sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

Şans Topu sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 5+1 numarası çekildi. Bu akşam, 23 Mayıs Çarşamba, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yoktu. Geçen hafta, 5+1 bilen bir kişi 709 bin liralık ikramiye kazanmıştı. Bu akşamki Şans Topu sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Şans Topu bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 23 Mayıs Çarşamba günü 884. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş ile Şanslı numaraları belli oldu.

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23 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 884. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

884. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 883'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 9, 14, 26, 31 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 709 bin 802 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, Adana'nın İmamoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

16 Mayıs Şans Topu çekilişinde ayrıca; 5 bilen 34 kişi 2 bin 87 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 265 kişi 267 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 29 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 853 kişi 17 lira 25'er kuruş, 3 bilen 84 bin 959 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 509 kişi 6 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 333 kişi ise 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 366 bin 3 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 942 bin 160 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 778 lira 56 kuruş aktarıldı.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Bilmeyenler, ya da bu oyunu yeni oynamaya başlayanlar için Şans Topu'nun çekilişin nasıl yapıldığını anlatalım. Şans Topu'nun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişinde diğer oyunlardan farklı olarak iki farklı çekiliş küresi kullanılır. Bu kürelerden bir tanesine 1-34 sayıları içeren toplar, diğerine 1-14 yazılı toplar konulur. Kürelerin ilkinde beş adet top çekilir. Diğerinden ise şans topu adı verilen bir top çekilir. Ve böylece haftanın 5+1 şanslı sayıları belirlenmiş olur.

Çekiliş tamamlanmasından sonra Şans Topu'nun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


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