Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

Şans Topu sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 5+1 numarası çekildi. Bu akşam, 23 Mayıs Çarşamba, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yoktu. Geçen hafta, 5+1 bilen bir kişi 709 bin liralık ikramiye kazanmıştı. Bu akşamki Şans Topu sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Şans Topu bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 23 Mayıs Çarşamba günü 884. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş ile Şanslı numaraları belli oldu.

23 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 884. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

884. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)