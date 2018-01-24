Şans Topu sonuçları 24 Ocak: Şanslı numaralar devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

Geçtiğimiz haftanın devir çıkan Şans Topu sonuçları ile bu hafta hem katılım hem de büyük ikramiye miktarı yüksek olacak. Ayın dördüncü Şans Topu çekilişine geldik. 24 Ocak Şans Topu sonuçları için bu akşam 21.15'te noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşam devirli büyük ikramiye için bir veya daha fazla talihli çıkacak mı?
24 Ocak 867. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Şans Topu 24 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 867. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
867. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruş ikramiye gelecek
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 817 bin 927 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 723 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 577 bin 119 lira 94 kuruş aktarıldı.
ON NUMARADA TUTTURAN ÇOK!
Haftanın Şans Topu'undaki önceki çkilişi olan On Numara'da şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Türkiye'nin pek çok yerinden 13 kişi 10 tutturdu ve büyük ikramiyeye ortak oldu. Daha önce en fazlşa 15 kişi çıkmıştı ki bu da bir çekilişte en çok ikramiye talihlisi sıralamasında 2. oldu.
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