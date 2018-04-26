Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

25 Nisan Şans Topu sonuçları için yapılan çekiliş noter tarafından onaylandı ve sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde yayımlandı. Paylaşılan Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta 3 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. Talihlilerin 2'sinin kuponunu İzmir'den diğerinin ise Kayseri'den yatırdığı açıklandı. İşte 25 Nisan 880. hafta Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...
Haftanın numaraları: 05, 14, 18, 26, 40 + 12
Milli Piyango İdaresi'nin açıklamasına göre 6+1 bilen büyük ikramiye talihlililerinin her biri 284 bin 485 lira 65'er kuruş kazandılar. Talihliler kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ile Beydağ ilçelerinden ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden yatırmışlar. Diğer ikramiye gruplarında ise sonuçları şu şekilde oldu:
|5 bilen kişi sayısı:
|47
|Kişi başına düşen ikramiye:
|1.815,90TL
|4+1 bilen kişi sayısı:
|296
|Kişi başına düşen ikramiye:
|288,65TL
|4 bilen kişi sayısı:
|3.934
|Kişi başına düşen ikramiye:
|28,95TL
|3+1 bilen kişi sayısı:
|7.673
|Kişi başına düşen ikramiye:
|18,90TL
|3 bilen kişi sayısı:
|103.234
|Kişi başına düşen ikramiye:
|3,85TL
|2+1 bilen kişi sayısı:
|68.501
|Kişi başına düşen ikramiye:
|5,85TL
|1+1 bilen kişi sayısı:
|218.147
|Kişi başına düşen ikramiye:
|3,50TL
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