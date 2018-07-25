Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Yaz mevsiminin ve Temmuz ayının sonuna yaklaşırken bu akşam ayın dördüncü ve son Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 3 talihli çıkmıştı ki bu akşam talih kuşu biri ve birilerinin yüzünü güldürecek mi ediliyor. Ayrıca bu akşam yeni çekiliş düzeni ile Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. İşte 25 Temmuz Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

25 Temmuz 893. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 25 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

25 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 893. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.