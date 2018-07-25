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Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

Temmuz ayının dördüncü Şans Topu sonuçları için çekiliş bu gece gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta kimsenin 5+1 bilememesi nedeniyle devir olmuş ve büyük ikramiye yükselmişti. Devirli ikramiyenin ilgi gördüğü bu çekilişte büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı merak ediliyor. 5+1 bilip büyük ikramiye kazananlar çıkacak mı yoksa yine devir mi olacak? İşte 25 Temmuz tarihli Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Yaz mevsiminin ve Temmuz ayının sonuna yaklaşırken bu akşam ayın dördüncü ve son Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 3 talihli çıkmıştı ki bu akşam talih kuşu biri ve birilerinin yüzünü güldürecek mi ediliyor. Ayrıca bu akşam yeni çekiliş düzeni ile Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. İşte 25 Temmuz Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

25 Temmuz 893. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 25 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

25 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 893. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

889. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 892. haftanın sayıları; 8, 14, 16, 28, 31 + 10 olarak belirlendi.

MPİ tarafından açıklanan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve 722 bin 947 lira 96 kuruş haftaya devretti.

18 Temmuz Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 5 bilen 20 kişi 3 bin 615 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 323 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 763 kişi 34 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 270 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 80 bin 878 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 194 bin 843 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

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