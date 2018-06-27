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Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu 889. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. 27 Haziran 2018 Şans Topu çekilişi sonuçları merakla bekleniyordu. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen 7 kişi çıkmıştı. Bu akşam Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıktı mı? Haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte Milli Piyango Şans Topu sonuçları ve detaylar...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu çekildi. 27 Haziran 2018 tarihli Şans Topu çekilişin sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 7 kişi çıkmıştı. Bu akşam yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıktı mı? 889. hafta Şans Topu kazandıran numaraları hangi sayılar oldu? Şans Topu çekilişi sonuçları ve detayları haberimizde.

27 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 889. haftanın kazandıran numaraları; 19, 21, 22, 23, 24 + 08

27 Haziran Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 250 bin 830 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını, ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / ŞİŞLİ'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

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20 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 888'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 9, 13, 21, 26 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 111 bin 292 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 25 kişi 3 bin 116 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 309 kişi 252 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 848 kişi 27 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 805 kişi 16 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 799 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 184 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 267 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 596 bin 822 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 965 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 71 lira 78 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Sincan ilçeleri ile İstanbul'un Üsküdar, Bursa'nın Osmangazi, Manisa'nın Turgutlu, Denizli'nin Tavas, Malatya'nın Battalgazi ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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