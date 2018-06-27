Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu çekildi. 27 Haziran 2018 tarihli Şans Topu çekilişin sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 7 kişi çıkmıştı. Bu akşam yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıktı mı? 889. hafta Şans Topu kazandıran numaraları hangi sayılar oldu? Şans Topu çekilişi sonuçları ve detayları haberimizde.

27 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 889. haftanın kazandıran numaraları; 19, 21, 22, 23, 24 + 08

27 Haziran Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 250 bin 830 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını, ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / ŞİŞLİ'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

20 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 888'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 9, 13, 21, 26 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 111 bin 292 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.