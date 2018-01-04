Şans Topu sonuçları 3 Ocak 2018: Yeni yılın ilk ikramiyesi 4'e bölündü!

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı çekilişi heyecanı yavaş yavaş geçerken yılın ilk şans oyunu çekilişleri yapılıyor. 3 Ocak Çarşamba akşamı 2018'in ilk Şans Topu sonuçları için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi.

Yeni yılın bu ilk Şans Topu çekilişinden tam dört talihli çıktı. Kuponlarını Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçesinden yatırdığı açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin paylaştığı sonuçlara göre her bir talihli 126 bin 919 lira 10 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu Şans Topu çekilişinde, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.

SIRADA SÜPER LOTO VAR

Bu akşam şans oyunlarında 2018'in ilklerinden Süper Loto var. 2018'e 17 milyonluk devir ile giren Süper Loto'da bu akşam 20 milyon TL için çekiliş yapılması bekleniyor. Bakalım 2018'in ilk Süper Loto çekilişinde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin üçte biri kadar olacak ikramiyeyi kazanacak çıkacak mı?