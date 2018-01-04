Şans Topu sonuçları 3 Ocak - 2018'in ilk çekilişinde Şans Topu dörde bölündü!

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. 2018'in ilk Şans Topu çekilişi dört kişinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresi tarafından 864. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde ilk önce 1-34 sayı küresi çalıştırıldı ve haftanın beş şanslı numarası belirlendi. Daha sonra ise Şans Topu'nu belirlemek için 1-14 sayı küresi çalıştırıldı. Ve böylece haftanın şanslı 5+1 sayısı belirlendi. Bu sayıları doğru olarak tahmin eden dört kişi çıktı. Eskişehir, Zimir, Kocaeli ve Konya'dan kuponlarını yatıran haftanın talihlileri, kişi başı 186 bin lira ikramiye kazandılar. İşte 3 Ocak Şans Topu sonuçları, 864. haftanın kazandıran numaraları ile çekilişin tüm detayları...

3 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde ilk olarak 1-34 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve beş şanslı sayı seçildi. Daha sonra ise 1-14 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın Şans Topu olan sayısı belirlendi. İşte Şans Topu 864. kazandıran numaraları;

11, 15, 20, 21, 26 artı 2

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.