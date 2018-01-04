Şans Topu sonuçları 3 Ocak - 2018'in ilk çekilişinde Şans Topu dörde bölündü!

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. 2018'in ilk Şans Topu çekilişi dört kişinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresi tarafından 864. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde ilk önce 1-34 sayı küresi çalıştırıldı ve haftanın beş şanslı numarası belirlendi. Daha sonra ise Şans Topu'nu belirlemek için 1-14 sayı küresi çalıştırıldı. Ve böylece haftanın şanslı 5+1 sayısı belirlendi. Bu sayıları doğru olarak tahmin eden dört kişi çıktı. Eskişehir, Zimir, Kocaeli ve Konya'dan kuponlarını yatıran haftanın talihlileri, kişi başı 186 bin lira ikramiye kazandılar. İşte 3 Ocak Şans Topu sonuçları, 864. haftanın kazandıran numaraları ile çekilişin tüm detayları...
Şans Topu çekilişinde ilk olarak 1-34 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve beş şanslı sayı seçildi. Daha sonra ise 1-14 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın Şans Topu olan sayısı belirlendi. İşte Şans Topu 864. kazandıran numaraları;
11, 15, 20, 21, 26 artı 2
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu Şans Topu çekilişinde, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.
Şans Topu 863. kazandıran numaraları; 6, 8, 25, 28, 33 + 5 olarak belirlendi.
Şans Topu çekilişinde haftanın 5+1 sayılarını doğru tahmin eden iki kişi, 360 bin 891 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde bulunan bayilerden yatırdığı öğrenildi.
Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 903 kişi 3'er lira ikramiye alacak.
ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
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