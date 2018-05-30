Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: 758 bin liralık ikramiye bir kişiye!

Mayıs ayının sonuna 1 gün kala dün akşam ayın sondan ikinci şans oyunu ve sonuncu Şans Topu sonuçları belli oldu. Haıtrlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 3 talihli çıkmıştı. Dün akşam yapılan Şans Topu çekilişinde, talihli kuşunun büyük ikramiye için bir kişinin omzuna kondu. İşte 30 Mayıs Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...
Şans Topu'nda haftanın kazandıran numaraları; 1, 4, 14, 21, 25 ve artı 12 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 527 bin 486 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 7 bin 82 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 663 lira 75 kuruş aktarıldı.
ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 884'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 06, 09, 10, 24, 27 + 12 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252.401,55 TL ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, ADANA / SEYHAN - ANKARA / KEÇİÖREN - İSTANBUL / ŞİŞLİ ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
23 Mayıs Şans Topu çekilişinde ayrıca; 5 bilen 18 kişi 4.206,70 TL, 4 artı 1 bilen 216 kişi 350,75 TL, 4 bilen 3.331 kişi 30,30 TL, 3 artı 1 bilen 6.660 kişi 19,25 TL, 3 bilen 96.796 kişi 3,65 TL, 2 artı 1 bilen 59.591 kişi 5,90 TL ve 1 artı 1 bilen 189.250 kişi ise 3,60 TL ikramiye alacak.
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum