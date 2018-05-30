Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: 758 bin liralık ikramiye bir kişiye!

Mayıs ayının sonuna 1 gün kala dün akşam ayın sondan ikinci şans oyunu ve sonuncu Şans Topu sonuçları belli oldu. Haıtrlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 3 talihli çıkmıştı. Dün akşam yapılan Şans Topu çekilişinde, talihli kuşunun büyük ikramiye için bir kişinin omzuna kondu. İşte 30 Mayıs Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

30 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nda haftanın kazandıran numaraları; 1, 4, 14, 21, 25 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.