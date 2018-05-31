Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Şans Topu'nu bildi, tam 758 bin lira kazandı! (Milli Piyango sorgulama)

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu, diğer oyunlardan farklı olarak iki farklı küreden çekilen sayılar ile yapılıyor. Ankara - Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişinde noter ve çekiliş komitesi de hazır bulundu. Canlı yayında yapılan çekilişte haftanın 5+1 sayıları belirlendi. MPİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden oyuna katılan talihli bir kişi, Şans Topu sayılarını doğru tahmin etti. 5+1 bilen haftanın şanslısı, 758 bin lira ikramiye kazandı. Şans Topu çekilişi sonuçları detayları haberimizde.

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Şans Topu'nda haftanın kazandıran numaraları; 1, 4, 14, 21, 25 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.