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Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Şans Topu'nu bildi, tam 758 bin lira kazandı! (Milli Piyango sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 07:17 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. 30 Mayıs Çarşamba akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın şanslı sayıları belirlendi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte iki farklı küreden seçilen sayılar ile Şans Topu 5+1 sayıları belli oldu. İstanbul'dan Şans Topu oynayan bir şanslı kişi, bu sayıları doğru tahmin etti ve 758 bin lira kazandı. 30 Mayıs Şans Topu sonuçları detayları ile Milli Piyango sorgulama sayfası haberimizde.

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Şans Topu'nu bildi, tam 758 bin lira kazandı! (Milli Piyango sorgulama)

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu, diğer oyunlardan farklı olarak iki farklı küreden çekilen sayılar ile yapılıyor. Ankara - Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişinde noter ve çekiliş komitesi de hazır bulundu. Canlı yayında yapılan çekilişte haftanın 5+1 sayıları belirlendi. MPİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden oyuna katılan talihli bir kişi, Şans Topu sayılarını doğru tahmin etti. 5+1 bilen haftanın şanslısı, 758 bin lira ikramiye kazandı. Şans Topu çekilişi sonuçları detayları haberimizde.

30 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nda haftanın kazandıran numaraları; 1, 4, 14, 21, 25 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 885'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 527 bin 486 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 7 bin 82 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 663 lira 75 kuruş aktarıldı.

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ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 884'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 06, 09, 10, 24, 27 + 12 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252.401,55 TL ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, ADANA / SEYHAN - ANKARA / KEÇİÖREN - İSTANBUL / ŞİŞLİ ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

23 Mayıs Şans Topu çekilişinde ayrıca; 5 bilen 18 kişi 4.206,70 TL, 4 artı 1 bilen 216 kişi 350,75 TL, 4 bilen 3.331 kişi 30,30 TL, 3 artı 1 bilen 6.660 kişi 19,25 TL, 3 bilen 96.796 kişi 3,65 TL, 2 artı 1 bilen 59.591 kişi 5,90 TL ve 1 artı 1 bilen 189.250 kişi ise 3,60 TL ikramiye alacak.

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