HABER

Şans Topu sonuçları 31 Ocak: 2 devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 10:20 | Son Güncelleme

Ocak ayının son Şans Topu sonuçları için bu akşam her zamanki saatinde, noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Son 2 haftadır devreden Şans Topu'unda 2.5 milyon TL için çekiliş yapılacağı tahmin ediliyor. Bu akşam da devir olursa Şans Topu'unda 3 devir sınırına ulaşılmış olacak. Bu yüzden 31 Ocak Şans Topu sonuçlarına ilgi yüksek olacak. İşte 31 Ocak 2018, 868. hafta Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları 31 Ocak: 2 devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

2018'in ilk ayının sonuna geldik ve ayın son şans oyunu Şans Topu oldu. Bu akşam 2 devirli ikramiye çekiliş yapılacağı için 31 Ocak Şans Topu sonuçları merakla bekleniyor. Son 2 haftadır 5+1 bilen çıkmadığı için 1.6 milyon TL'lik büyük ikramiye devri gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana şansını deneyenlerle birlikte bu akşam 2.5 milyon TL için çekiliş yapılması bekleniyor. Bakalım 868. hafta çekilişinden gene devir mi çıkacak yoksa 5+1 bilen çıkacak mı?

ŞANS TOPU'UNDA 3 DEVİR SINIRI VAR

Son iki haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Şans Topu'unda 3 devir sınırı bulunuyor. MPİ'nin belirlediği bu kurula göre 3 devir gerçekleştikten sonra bir kez daha 5+1 bilen çıkmazsa 4. devir yapılmıyor ve toplam ikramiye 3, 4, 5 bilenler arasında dağıtılıyor. Bu durumda söz konusu talihliler normalden daha fazla kanıyorlar. Bu akşam da devir olması durumunda gözler sonraki çekilişte dağıtılacak ikramiye de olacak.

ÇEKİLİŞ 21.15'TE

31 Ocak 868. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 31 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

31 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 868. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

868. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

867. haftanın numaraları: 6, 11, 14, 17, 29 + 11 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 917 bin 366 lira 85 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 91 bin 135 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 608 bin 687 lira 91 kuruş aktarıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları şans topu sonuçları 31 ocak

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İlginizi Çekebilir

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kırmızı Bülten ile aranıyordu Kocaeli'de yakalandı!

Kırmızı Bülten ile aranıyordu Kocaeli'de yakalandı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

12 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba eylemine ilişkin davada karar verildi

12 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba eylemine ilişkin davada karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.