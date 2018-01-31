Şans Topu sonuçları 31 Ocak: 2 devirli ikramiye için çekiliyor (MPİ canlı çekiliş)

Son iki haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Şans Topu'unda 3 devir sınırı bulunuyor. MPİ'nin belirlediği bu kurula göre 3 devir gerçekleştikten sonra bir kez daha 5+1 bilen çıkmazsa 4. devir yapılmıyor ve toplam ikramiye 3, 4, 5 bilenler arasında dağıtılıyor. Bu durumda söz konusu talihliler normalden daha fazla kanıyorlar. Bu akşam da devir olması durumunda gözler sonraki çekilişte dağıtılacak ikramiye de olacak.

2018'in ilk ayının sonuna geldik ve ayın son şans oyunu Şans Topu oldu. Bu akşam 2 devirli ikramiye çekiliş yapılacağı için 31 Ocak Şans Topu sonuçları merakla bekleniyor. Son 2 haftadır 5+1 bilen çıkmadığı için 1.6 milyon TL'lik büyük ikramiye devri gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana şansını deneyenlerle birlikte bu akşam 2.5 milyon TL için çekiliş yapılması bekleniyor. Bakalım 868. hafta çekilişinden gene devir mi çıkacak yoksa 5+1 bilen çıkacak mı?

Şans Topu 31 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

31 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 868. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

868. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

867. haftanın numaraları: 6, 11, 14, 17, 29 + 11 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 917 bin 366 lira 85 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 91 bin 135 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 608 bin 687 lira 91 kuruş aktarıldı.