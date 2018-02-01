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Şans Topu sonuçları 31 Ocak: Devir sınırı aşıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ocak ayının son şans oyunu çekilişi yapıldı ve haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu. Son 2 haftadır devreden Şans Topu büyük ikramiyesi, yine 5+1 bilen olmayınca sonraki çekilişe aktarıldı. Böylece Şans Topu devir sınırına dayanmış oldu. Peki gelecek çekilişte de 5+1 bilen olmazsa ne olacak? İşte 31 Ocak tarihli 868. hafta Şans Topu sonuçları ve devir sınırı ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 31 Ocak: Devir sınırı aşıldı!

Ocak ayının son gününde ayın son şans oyunu çekilişi yapıldı ki o da Şans Topu için oldu. Haftanın Şans Topu sonuçları, şans oyunu müdavimlerini şaşırttı. MPi'nin yayımladığı sonuçlara göre çekilişte son 2 haftadır olduğu gibi 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi alamaya hak kazanan çıkmadı. Böylece 3 olan devir sınırına erişildi. İşte 31 Ocak tarihli 868. hafta Şans Topu sonuçları ve devir sınırı ile ilgili bilgiler...

868. haftanın numaraları: 8, 9, 16, 25, 29 + 7

31 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 287 bin 694 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 278 bin 422 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 713 bin 242 lira 39 kuruş aktarıldı.

DEVİR SINIRI NEDİR?

Milli Piyango'nun Süper Loto haricindeki oyunlarda 3 devir kuralı yer almaktadır. Buna göre Şans Topu, On Numara ve Sayısal Loto'da art arda 3 devirden fazlasına izin verilmektedir.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ŞANS TOPU'UNDA DEVİR AVANTAJI

Bu çekiliş ile devir sınırına dayanan Şans Topu'unda önünüzdeki hafta da 5+1 bilen çıkmazsa büyük ikramiye bir alt ikramiye grubuna yani 5 bilenlere dağıtılacak. Bu da 5 bilenlerin normalden çok daha fazla kazanmasını sağlayacak.

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