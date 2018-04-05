HABER

Şans Topu sonuçları 4 Nisan: Devir miktarı 1.6 milyona çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Bir Şans Topu sonuçları daha Çarşamba akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. MPi'nin paylaştığı 4 Nisan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı. Böylece geçtiğimiz hafta olduğu gibi bir kez daha devir gerçekleşti. İşte büyük ikramiye havuzunun 1.6 milyona çıktığı 877. hafta Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları 4 Nisan: Devir miktarı 1.6 milyona çıktı!

Milli Piyango İdaresi 4 nisan Şans Topu sonuçları ile ilgili tüm rakamları paylaştı. Buna göre bu hafta büyük ikramiye kazanan yok. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarıyla birlikte art arda devir sayısı 'ye çıktı. Bu durumda devirlerle biriken büyük ikramiye havuzu 1.6 milyon TL'yi geçti. Önümüzdeki hafta da kimse 5+1 bilemezse 3 devir kuralı sınırına gelinmiş olacak. İşte 4 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

877. Haftanın numaraları: 14, 16, 30, 31, 33 + 3

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 2 milyon 32 bin 132 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 156 bin 481 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 645 bin 121 lira 43 kuruş aktarılacak.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!
MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!
Ve ABD sürpriz teklifi kabul ettiVe ABD sürpriz teklifi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Son dakika! Zaman Gazetesi davasında flaş gelişme

Son dakika! Zaman Gazetesi davasında flaş gelişme

E-Devlet'e 21 Mart'ta eklenen 'vasiyetname sorgulama'ya ilgi büyük

E-Devlet'e 21 Mart'ta eklenen 'vasiyetname sorgulama'ya ilgi büyük

Etyen Mahçupyan: Bu hükümet günaha giriyor

Etyen Mahçupyan: Bu hükümet günaha giriyor

Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.