Şans Topu sonuçları 4 Nisan: Devir miktarı 1.6 milyona çıktı!

Milli Piyango İdaresi 4 nisan Şans Topu sonuçları ile ilgili tüm rakamları paylaştı. Buna göre bu hafta büyük ikramiye kazanan yok. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarıyla birlikte art arda devir sayısı 'ye çıktı. Bu durumda devirlerle biriken büyük ikramiye havuzu 1.6 milyon TL'yi geçti. Önümüzdeki hafta da kimse 5+1 bilemezse 3 devir kuralı sınırına gelinmiş olacak. İşte 4 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

877. Haftanın numaraları: 14, 16, 30, 31, 33 + 3

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 2 milyon 32 bin 132 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 156 bin 481 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 645 bin 121 lira 43 kuruş aktarılacak.