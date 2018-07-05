HABER

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz 2018: İşte 741 bin lira kazandıran numaralar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:17 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, dün akşam Şans Topu adlı oyunun 890. hafta çekilişini yaptı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde haftanın sayıları belirlendi. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı 4 Temmuz Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı. Böylece 741 bin liralık ikramiye haftaya devretti. Peki Şans Topu'nda hangi sayılar çıktı? İşte Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişin sayısal verileri...

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz 2018: İşte 741 bin lira kazandıran numaralar!

Şans Topu çekilişi sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 890. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. 1-34 sayılı toplar ile 1-14 sayılı topların olduğu iki küreden yapılan çekiliş ile haftanın Şans Topu sayıları belirlendi. 4 Temmuz 2018 tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 tutturan çıkmadı. Geçen haftadan devirli ikramiyesi olmayan Şans Topu, gelecek haftaya 741 bin lirayı devretti. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

4 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 890'ıncı haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 15, 16, 30, 31 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 741 bin 431 lira 64 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 26 kişi 2 bin 851 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 221 kişi 335 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 23 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 77 kişi 20 lira 45'er kuruş, 3 bilen 82 bin 632 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 240 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 932 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde, 1 milyon 730 bin 5 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 984 bin 719 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 549 bin 208 lira 27 kuruş aktarılacak.

4-temmuz-sans-topu-sonuclari

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldıİstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı
Asker emir bekliyor! Suriye sınırında Süleyman Şah hazırlığıAsker emir bekliyor! Suriye sınırında Süleyman Şah hazırlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 20 milyonluk dev ikramiye!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

Asker emir bekliyor! Suriye sınırında Süleyman Şah hazırlığı

Asker emir bekliyor! Suriye sınırında Süleyman Şah hazırlığı

Günlük burç yorumları: 6 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Başbağlar katliamında çarpıcı iddia!

Başbağlar katliamında çarpıcı iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.