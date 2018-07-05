Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Kazanan yok!

Yeni bir çekiliş yeni bir heyecan, Haftanın Şans Topu sonuçları için pek çok kişi dilek tuttu ama bu hafta kimse büyük ikramiyeyi kazanamadı. 5+1 bilenin çıkmadığı 4 Temmuz Şans Topu sonuçlarına göre sıradaki çekilişe 741 bin TL devretti. İşte haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu oyununun 890'ıncı haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 15, 16, 30, 31 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 741 bin 431 lira 64 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 26 kişi 2 bin 851 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 221 kişi 335 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 23 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 77 kişi 20 lira 45'er kuruş, 3 bilen 82 bin 632 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 240 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 932 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde, 1 milyon 730 bin 5 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 984 bin 719 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 549 bin 208 lira 27 kuruş aktarılacak.

