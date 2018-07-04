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Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Temmuz ayının ilk Şans Topu sonuçları için çekiliş bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz hafta 3 talihliye büyük ikramiye kazandıran Şans Topu'nda bu hafta nasıl bir sonuç çıkacak merak ediliyor. 5+1 bilip büyük ikramiye kazananlar çıkacak mı yoksa devir mi olacak. İşte 4 Temmuz tarihli Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Yaz mevsiminin ortasına yaklaşırken Temmuz ayının başlangıcında bu akşam ayın ilk Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 3 talihli çıkmıştı ki bu akşam talih kuşu biri ve birilerinin yüzünü güldürecek mi ediliyor. İşte 4 Temmuz Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

4 Temmuz 890. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 4 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

4 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 890. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

889. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 889. haftanın kazandıran numaraları; 19, 21, 22, 23, 24 + 08 27 Haziran Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 250 bin 830 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını, ANKARA / ETİMESGUT - ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / ŞİŞLİ'deki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte 5 bilen 28 kişi 2 bin 687 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 312 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 982 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 301 kişi 20 lira 25'er kuruş, 3 bilen 78 bin 835 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 6 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 962 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

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