Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Yaz mevsiminin ortasına yaklaşırken Temmuz ayının başlangıcında bu akşam ayın ilk Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 3 talihli çıkmıştı ki bu akşam talih kuşu biri ve birilerinin yüzünü güldürecek mi ediliyor. İşte 4 Temmuz Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE YAPILACAK

4 Temmuz 890. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 4 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2

4 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 890. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.